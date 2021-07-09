Çetin Doğan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çetin Doğan'ın hayatı ve biyografisi!

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Çetin Doğan'ın kariyeri, hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Çetin Doğan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, doğum tarihi kaç? Detaylar yazımızda...

ÇETİN DOĞAN KİMDİR?

Çetin Doğan (15 Mayıs 1940, Maçka, Trabzon) Türk asker.

Çetin Doğan doğum tarihi : 15 Mayıs 1940

Çetin Doğan kaç yaşında : 81 yaşında

Çetin Doğan nereli : Trabzon

ÇETİN DOĞAN ASKERLİK KARİYERİ

Işıklar Askeri Lisesi'nden mezuniyetini müteakip, 1960 yılında Kara Harp Okulu'nu tamamladı. 1961 yılında Topçu Okulu'nu bitirdi. 1987 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Ardından; Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini icra etti.

1999 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Ege Ordusu Komutanlığı'na atandı. 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken emekli oldu.

28 Şubat süreci

28 Şubat sürecinde adı fişlemeler ile anılan Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığını yaptı. Kendisinin imzası olan 16 Nisan 1997 tarihli ve bütün askerî birimlere gönderilen bir BÇG belgesinde, laiklik aleyhtarı faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması emrediliyordu. Plana göre görevli askerî personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon komutanlıklarına bildirecekti.

ASKERLİK SONRASI DÖNEM

TSK'dan emekli olduktan sonra dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atandı. 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.

BALYOZ DAVASI

Taraf gazetesi tarafından 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planlarını hazırladığı iddia edildi. emekli Orgeneral Çetin Doğan bu haberler üzerine t24.com.tr internet sitesine yaptığı açıklamada: "Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevinin gereği olarak (...) EMASYA (Emniyet ve Asayiş) planları seminerlerde elbette ele alınmıştır. " dedi. Ancak darbe suçlamalarını reddetti. Söz konusu darbe senaryolarının seminerde görüşülmediğini belirterek: "Yok böyle bir şey. Bu uydurma bir senaryoyla monte ediyorlar. Meşhur bir tabirle, kopyala ve yapıştır usulüyle." dedi.

Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı. 26 Şubat 2010'da mahkeme kararıyla tutuklandı ve ertesi gün Silivri Cezaevi'ne konuldu. Yargılanması tutuklu olarak devam etmiştir. 19 Haziran 2014'te AYM'nin ilgili kararı doğrultusuna tahliye edilmiştir.

21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davası karara bağlandı. 1 numaralı sanık olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Darbeye eksik teşebbüs sebebiyle verilen ceza ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürüldü. Ancak kararın bozulması üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda tüm suçlamalardan beraat etti.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYI

Çetin Doğan 2011 Türkiye genel seçimlerinde, ağırlığını İşçi Partisi'nin oluşturduğu Cumhuriyet Güçbirliği bağımsız adaylar bloğu çerçevesinde İstanbul 2. Bölge'den bağımsız milletvekili adayı oldu. Seçim sonuçlarına göre 9 bin 378 geçerli oy aldı ancak İstanbul 2. Bölge'den milletvekili seçilebilmek için gerekli olan 110,000 oyun altında kalarak milletvekili seçilemedi.

EK OLARAK

Dünya'nın en tanınmış ve önemli Türk ekonomistlerden biri olan Prof. Dr. Dani Rodrik, Çetin Doğan'ın damadıdır.