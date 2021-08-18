ÇETİN DOĞAN: GÖSTERECEKLERİ YERE GİDER TESLİM OLURUZ
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ÇETİN DOĞAN: GÖSTERECEKLERİ YERE GİDER TESLİM OLURUZ

ÇETİN DOĞAN: GÖSTERECEKLERİ YERE GİDER TESLİM OLURUZ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da 28 Şubat davası sanıklarının yakalanmalarına yönelik kararın infazı için savcılığa gönderilmesi üzerine eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz, tutuklama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ANKARA'da 28 Şubat davası sanıklarının yakalanmalarına yönelik kararın infazı için savcılığa gönderilmesi üzerine eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan ve avukatı Hüseyin Ersöz,  tutuklama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bodrum'da ikamet eden Çetin Doğan, "Evdeyim. Kim gelecekse gelsin. Yakalama kararı ne demek yani, anlamıyorum" dedi.

"Delillerin hepsinin sahte olduğunu söyledik" diyen Doğan, "Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) incelemede. Biz sağlık sebepleriyle zaten mahkeme, ertelemişti adli kontrolü. Şimdi AYM'nin inceleme safhasındaki dava var, kısa sürede sonuçlanacağını umuyoruz. Çünkü hiçbir delil yok. Bekliyoruz, İnfaz savcılığına dilekçe vermiştik daha önce dosya içerisine. Yarın yine avukatım irtibat kurar. Durum bu. Yakalama kararı değil, biz söylesinler gösterecekleri yere biz gider teslim oluruz" dedi. 

"İNFAZIN ERTELENMESİ BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIZ" Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz ise, "28 Şubat davasında verilmiş olan kararlar kamu vicdanını ciddi anlamda yaralamasının yanında, diğer taraftan 84 yaşındaki müvekkilimizin sağlık sorunları gözardı edilerek cezasının infazı için cezaevine girmesi durumu karşısında bir hukuka aykırılık barındırmaktadır. Zira söz konusu yargılamanın birçok adil yargılanma ihlali gerçekleşmiş ve bu hususların tamamı AYM'ye yapılmış bireysel başvuruda ifade edilmiştir. Ancak geldiğimiz aşama itibariyle AYM'den yapmış olduğumuz, infazın durdurulmasına yönündeki tedbir başvurumuz henüz karara bağlanmamışken ciddi sağlık problemleriyle boğuşan sanıklar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılması ve bu sanıkların yeniden cezaevine girme ihtimallerinin doğması sadece kamu vicdanını yaralamamaktadır. Aynı zamanda söz konusu uygulamanın hukukiliği de, hakkaniyete uygunluğu da tartışma yaratmaktadır. Bu çerçevede AYM'ye yapılmış adil yargılanma hakkı ve yasallık ilkesi prensiplerince AYM'nin kararının beklenmesi diğer yandan söz konusu mahkemenin yakalama kararı ile ilgili olarak savcılık tarafından bir infazın ertelenmesi kararı verilmesinin hakkaniyete uygun bir yaklaşım olacağı düşüncesi içersindeyiz. İnfaz Savcılığı'na müvekkilimizin sağlık raporlarını sunarak infazın ertelenmesi başvurusunda bulunacağız." diye konuştu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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