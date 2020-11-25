Çetin Altay kimdir? Oflu Hoca - Çetin Altay hayatı ve biyografisi! Çetin Altay kaç yaşında, nereli?
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Çetin Altay kimdir? Oflu Hoca - Çetin Altay hayatı ve biyografisi! Çetin Altay kaç yaşında, nereli?

25.11.2020 08:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:33
Çetin Altay kimdir? Oflu Hoca - Çetin Altay hayatı ve biyografisi! Çetin Altay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Çetin Altay, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Çetin Altay hakkında merak edilenler. Çetin Altay hayatı ve biyografisi. Çetin Altay kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Çetin Altay merak konusu oldu. İşte Çetin Altay hakkında merak edilen Çetin Altay kimdir, Çetin Altay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÇETİN ALTAY KİMDİR?

Doğum tarihi: Temmuz 1977

Kaç yaşında: 43 yıl yaşında

Nereliİstanbul

Çetin Altay (d. 1 Ocak 1977, İstanbul) Türk Oyuncu.

1 Ocak 1977 yılında İstanbul'da doğan oyuncu,aslen Trabzonludur.Oyunculuk yapmakta ve Sihirli Anahtar ajansı ile birlikte çalışmaktadır. Oyunculuk hayatında birçok dizi ve filmde rol oynamıştır.Oflu Hoca'nın Şifresi,Moskova'nın Şifresi: Temel, Altındağlı, Bana Bir Soygun Yaz, Sümela'nın Şifresi: Temel bunlardan başlıcalarıdır.[

KARİYERİ

Uzun bir dönem Leman Dergisi'nde senaristlik yaptı.Oyunculuğa ise; tiyatroda tek kişilik gösteri olan stand up gösterileri ile başladı. Daha sonra bir tiyatro grubu kurarak doğaçlama oyunlar sergilemeye başladı. Bu oyunlardan sonra da birçok tiyatro oyununda yer aldı.

Leman Dergisi'nden sonra tek başına bir sitcom yazdı. İnternet sitesi olan Mynet'te klipler ve diziler ile dalga geçen videolar çekti. İlk sanal ortamdaki sitcom'u orada yaptı. Bu iş bittikten sonra da Ömer Faruk Sorak ile fındık reklamı çekti.Reklam filmindeki performansından dolayı Mustafa Altıoklar'dan dizi teklifi geldi. "Emret Komutanım" dizisinde oynamaya başladı.

Çetin Altay, çeşitli sinema filmi ve televizyon dizilerinde rol aldı. 2005 – 2007 yılları arasında "Emret Komutanım" adlı dizide "İdris Fındıkoğlu" karakterini canlandırmıştır.

2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan "Ali Baba ve 7 Cüceler" adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır.[2]

Günümüzde ise 13 Mayıs'ta vizyona girmiş olan "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrol olarak oynamıştır

FİLMOGRAFİ

• 2019 - Yalan Dolan "Baretta" (Sinema Filmi)

• 2017 - Aç Kapıyı Çok Fenayım (Sinema Filmi)

• 2017 - Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Sinema Filmi)

• 2016 - Oflu Hoca'nın Şifresi 2 "Oflu Hoca" (Sinema Filmi)

• 2015 - Ali Baba Ve Yedi Cüceler "İlber", "Dilber" (Sinema Filmi)

• 2015 - Olur İnşallah (Sinema Filmi)

• 2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi "Oflu Hoca" (Sinema Filmi)

• 2014 - Delisin! Delisin! "Sadri" (Sinema Filmi)

• 2013 - Peri Masalı "Emir" (Sinema Filmi)

• 2013 - Koğuş Akademisi "Erdem" (Sinema Filmi)

• 2013 - Altındağlı "Cavcav" (TV Dizisi)

• 2012 - Moskova'nın Şifresi: Temel "Sinan" (Sinema Filmi)

• 2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema Filmi)

• 2012 - Bana Bir Soygun Yaz "Çeto" (Sinema Filmi)

• 2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel "Sinan" (Sinema Filmi)

• 2011 - Sen Kimsin? "Vedat" (Sinema Filmi)

• 2011 - Hop Dedik: Deli Dumrul "Dursun" (Sinema Filmi)

• 2011 - Başrolde Aşk (TV Dizisi)

• 2010 - Çakal "İdris" (Sinema Filmi)

• 2009 - Uygun Adım Aşk "Taka İdris" (TV Dizisi)

• 2009 - Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde "Dursun" (Sinema Filmi)

• 2008 - Gece Gündüz "Rüstem" (TV Dizisi)

• 2007 - Memleket Hikâyeleri - Yine Ban... "Davut" (TV Filmi)

• 2006 - Tarık ve Diğerleri "Köylü" (TV Dizisi)

• 2006 - Pars: Kiraz Operasyonu "Simitçi" (Sinema Filmi)

• 2005 - Fıkralarla Türkiye "Yasin" (Tv Programı)

• 2005 - Emret Komutanım "İdris Fındıkoğlu" (TV Dizisi)

• 2005 - Döngel Karhanesi "Kebapçı" (Sinema Filmi)

• 2005 - Beşinci Boyut "Tutuklu" (TV Dizisi)

• 2004 - Kapkaç (TV Filmi)

• 2003 - Hayat Bilgisi "Polis" (TV Dizisi)

• 2002 - Şeytan Bunun Neresinde (Sinema Filmi)

• 1993 - Gerçek Kesit (TV Dizisi)

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