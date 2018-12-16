Cesur Paylaşımlarıyla Sınır Tanımayan Sosyal Medya Fenomenleri, Dondurucu Soğukta Bornozla Poz Verdi
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomenleri Merve Taşkın, Merve Sanay ve Damla Gram, Pamukkale travertenlerinde bornozla poz verdi.
Paylaşımları ve çıkışlarıyla sosyal medyada adından söz ettiren Merve Taşkın, Merve Sanay ve Damla Gram dondurucu soğuğa aldırış etmeden cesur poz vermeye devam etti.
BORNOZLA OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER
Denizli'nin turistik mekanı Pamukkale travertenlerine giden 3 yakın arkadaş giyimleriyle dikkatleri üstlerine çekmeyi başardı. Bornozla objektiflere poz veren fenomenler, şaşkın bakışlara aldırış etmeden doyasıya eğlendi.
"CAHARLİE'S ANGELS"
Yanlarında fotoğrafçı da götüren yakın arkadaşlarve bol bol fotoğraf çektirdi. Merve Sanay sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak, " Charlie's Angels" notunu düştü.
"ARTIK BAKİRE DEĞİLİM" DEMİŞTİ
Merve Taşkın daha önce bakire olduğunu söylemişti. Birkaç ay sonra tekrar açıklama yapan Taşkın, "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" diyerek gündeme oturmuştu.
PİZZACIYA KAPIYI İÇ ÇAMAŞIRI İLE AÇMIŞTI
Fenomen Merve Sanay 2 hafta önce yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına uğratmıştı. Evininin kapısına gelen pizzacıya, kapıyı iç çamaşırıyla açmıştı.
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bu insanların bu şekilde gençlere kötü örnek olması artık yeter türk gençleri bunu hakketmiyor savcılığımız birşeyler yapmalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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neden 90 nini aciodan da neden kalan 10 unu acmion...10 luk kisim da mi utanma duygusu devreye giriyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Harika bir yorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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Toplumun ve gencligin ahlakini bozmaya yonelik hareketlerde bulunan bu tip sahislardan ve sosyal medya hesaplarindan lutfen cocuklarmizi uzak tutalim.Musluman turk orf ve adetine uzak gayriaahaki sahislar neslimizin ahlakini bozmaya çalısiyor..Sayin devlet buyuklerimizi bu yonden lutfen hassa olsunlar.Saygilarimla..Cevap Yaz 24 3 Yayından KaldırSENİ GİDİ KEKO SENİ: oldu. iyi günler.2 7 Yayından Kaldır