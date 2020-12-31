Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı
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Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı

31.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:17

Neredeyse yaptığı her hareketle gündem olan 23 yaşındaki Kylie Jenner, 2020 yılının son gününde kayak merkezinde geçiriyor. Genç yıldız, cüretkar bikinisiyle havuzda poz vererek "2021'e kadar yüzmek" notunu yazdı. Jenner'ın cesur paylaşımlarına 9 milyondan fazla beğeni geldi.

30 yaşın altındaki en zengin kişilerden biri olan Kylie Jenner, yılın son gününü tatil yaparak geçiriyor. Her anını 206 milyon takipçisinin olduğu sosyal medya hesabından yayınlayan Jenner, son olarak havuz pozlarını paylaştı.

HAVUZ POZLARINI PAYLAŞTI

23 yaşındaki genç yıldız tatil için gittiği kayak merkezinde bej rengi bikinisi, gözlüğü ve makyajlı haliyle havuza girdi. Havuzda keyif yaptığı anlarda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Jenner, cüretkar bikinisiyle verdiği pozları "2021'e kadar yüzmek notuyla Instagram'dan paylaştı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Dünyaca ünlü ismin yayınladığı bir havuz paylaşımı 9,6 milyon beğeni bir diğer paylaşımı ise 8,2 milyon beğeniye ulaştı.

İşte genç yıldızın pozları...

Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı
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