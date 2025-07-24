Çeşme su kesintisi 24 Temmuz Perşembe, Çeşme'de sular ne zaman gelecek?

Su kaynaklarında yaşanan bu kritik düşüş, bölge halkı ve turizm sektörü açısından endişe verici boyutlara ulaştı. Çeşme'de sular ne zaman gelecek 24 Temmuz Perşembe?

ÇEŞME'DE SU KRİZİ KAPIDA

İzmir'in popüler tatil beldesi Çeşme'de, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin ciddi ölçüde azalması nedeniyle önümüzdeki günlerde belirli saatlerde su kesintileri yapılacak. Su kaynaklarında yaşanan bu kritik düşüş, bölge halkı ve turizm sektörü açısından endişe verici boyutlara ulaştı.

KORKULAN OLDU: BARAJDA SEVİYE YÜZDE 12'YE GERİLEDİ

Çeşme'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda su miktarı kritik seviyelere indi. Kış ve ilkbahar mevsimlerinin kurak geçmesi ve yaz aylarında da yeterli yağışın alınamaması, barajdaki doluluk oranını ciddi biçimde düşürdü. Son ölçümlere göre doluluk oranı yalnızca yüzde 12'ye kadar geriledi.

SADECE 10 GÜNLÜK SU STOĞU KALDI

Barajdaki mevcut seviyenin, Çeşme'nin yalnızca 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği hesaplanıyor. Özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte tüketim hızlanırken, mevcut suyun daha da çabuk tükenebileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kaynakların daha uzun süre kullanılabilmesi adına bazı tedbirlerin zorunlu hale geldiğini ifade etti.

SU KESİNTİLERİ GECE BAŞLIYOR

Bu tedbirler çerçevesinde ilk adım olarak, her gün gece 23.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında su kesintisi yapılması planlanıyor. Eğer bu uygulama su tüketimini istenen ölçüde düşürmezse, kesinti saatlerinin gündüze de kaydırılması gündemde. Bu önlemlerin amacı, su kullanımını azaltarak kalan kaynağın mümkün olduğunca korunmasını sağlamak.

BELEDİYELERDEN ORTAK HAREKET VE TASARRUF ÇAĞRISI

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çeşme Belediyesi, yaşanan su sıkıntısına karşı ortak bir strateji geliştirerek koordineli şekilde hareket ediyor. Vatandaşlara, suyu dikkatli kullanmaları ve mümkün olan her alanda tasarruf sağlamaları yönünde çağrıda bulunuldu. Yetkililer, bireysel çabaların toplu olarak büyük fark yaratabileceğinin altını çiziyor.