Çeşme'de plastik atıksız şehir hedefi turizmcilere anlatıldı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) Plastik Atıksız Şehirler Ağı'nda pilot bölge seçilen Çeşme'de bu doğrultudaki eylem planı turizmciler ve esnaf temsilcilerine anlatıldı.

Boyalık Beach Otel'de gerçekleştirilen Plastik Atıksız Turizm Çalıştayı'na Kaymakamı Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, WWF-Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel, sörfçü Çağla Kubat, turizmciler ve esnaf temsilcileri katıldı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, WWF - Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında atık azaltma taahhüdünde bulunduklarını, toplumsal bilincin artırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Üretim ve hizmet verme biçimlerinin, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğine işaret eden Oran, şöyle konuştu:

"WWF Türkiye ile imzaladığımız protokol çerçevesinde taahhüt ettiğimiz gibi Çeşme'yi Plastik Atıksız Şehir haline getireceğiz. 2021 sonundan itibaren belediye binalarında ve belediye şirketi işletmelerinde pet şişe, plastik çatal bıçak, plastik ambalajlı ıslak mendil, ketçap, mayonez gibi ürünlerin kullanımını azaltmayı hedefliyoruz. Belediyemizin organizasyonlarında, halka açık etkinliklerimizde, festivallerimizde tek kullanımlık plastiklere müsaade etmeyeceğiz. Pazar yerlerinde plastik poşet yerine kese kağıdı ve bez çanta kullanılmasını sağlayacak, üreticilerimize bu geçiş sürecinde destek olmak, vatandaşlarımızın duyarlılığını artırmak için kese kağıdı ve bez çanta dağıtacağız."

Oran, ilçedeki turizmcilerin de bu hedef kapsamında çalışma yapmalarını istediklerini ifade etti.

WWF-Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel ise turizm sektörünün gerek azaltım gerekse de geri dönüşüm konusunda adım atmasının büyük önem taşıdığını, özellikle tek kullanımlık plastiklerin kirliliğin en önemli kaynakları arasında yer aldığını söyledi.

Yücel, yeni açıklanan eylem planı ışığında otel, restoran, plaj işletmeleri gibi farklı sektör temsilcileriyle birlikte alınabilecek önlemleri masaya yatırdıklarını kaydetti.