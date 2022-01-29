Çeşme'de otomobillerinde uyuşturucu bulanan 4 şüpheli yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otomobillerinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik istihbarat üzerine, otoban çıkışında durdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 11,46 gram metamfetamin ile 0,76 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü E.M ile otomobilde bulunan Y.Ç, B.A.E. ve E.T gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.