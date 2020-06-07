Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bikinisi kadar verdiği pozlarla da dikkat çeken Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

07.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 20:55

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte tatilini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sürdürüyor. Tatil sezonunu açan Subaşı, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Şeyma Subaşı, denizde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bikinisi kadar pozlarıyla da dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, "Her anın tadını çıkarıyor" notuyla kızı Melisa ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşmıştı.

Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisi ile tatil yapan Şeyma'nın bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti

İlgili Haberler

Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Haber Yorumları (5)
DEVAM: zaten sanal da olsa nefes bile alamaz bunlar iyice sanal ile kafayi yemisler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YOK ARTIK: Bende bir haftadır haberi çıkmıyor nerede bu diyordum. Unutacaktık neredeyse
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN: Guzel bayan
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor Magazin
Yeşilçam'ın 57'lik güzeli, fiziği ile yıllara meydan okuyor
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Magazin
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Magazin
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Magazin
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Magazin
Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı Magazin
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı...
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!
İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde!
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran sözler: Keşke hiç servetim olmasaydı da sağlığım olsaydı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Jelene Karleusa'nın Türkiye göndermeli paylaşımına yorum yağdı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Survivor'da Sercan'ın 'Deliliğe vuruyor' sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Survivor'da Sercan'ın "Deliliğe vuruyor" sözleri Yasin'i küplere bindirdi
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen'e sevenlerinden hediye yağdı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Maç sırasında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 3 arkadaşına dava açıldı
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Sembol oyununu kazanan Elif, Survivor 2020'nin çeyrek finaline kalan ilk yarışmacı oldu
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 21:32:03. #1.14#
title