Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Bikinisi kadar verdiği pozlarla da dikkat çeken Şeyma'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve Youtube kanalından yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte tatilini İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da sürdürüyor. Tatil sezonunu açan Subaşı, Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Şeyma Subaşı, denizde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Bikinisi kadar pozlarıyla da dikkat çeken Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, "Her anın tadını çıkarıyor" notuyla kızı Melisa ile birlikte olan fotoğraflarını paylaşmıştı.