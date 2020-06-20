Çeşme'de çadırları yıkılan Roman vatandaşlara AK Parti'li Cemal Bekle sahip çıktı
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Çeşme'de çadırları yıkılan Roman vatandaşlara AK Parti'li Cemal Bekle sahip çıktı

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Çeşme Belediyesi tarafından çadır ve barakaları yıkılan Roman vatandaşlara destek vermek için bölgeye gitti.

Çeşme'de çadırları yıkılan Roman vatandaşlara AK Parti'li Cemal Bekle sahip çıktı
20.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:13

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, Çeşme Belediyesi tarafından çadır ve barakaları yıkılan Roman vatandaşlara destek vermek için bölgeye gitti. Cemal Bekle, yazın nüfusu 1.5 milyona ulaşan Çeşme'de, belediyenin 40-50 garibana sahip çıkamadığını ifade ederek ortada kalan vatandaşlar için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Çeşme Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Alaçatı Mahallesine bağlı Şahintepe bölgesinde yaklaşık 10 yıldır bulunan ve yaşam mücadelesi veren Roman vatandaşların çadır ve barakalarını yıkmıştı. Yaklaşık 300 Roman vatandaşın yaşadığı 100 çadır, emniyet ve zabıta ekiplerinin nezaretinde yıkılmıştı. Yıkıma direnen Roman vatandaşlarla yıkım ekipleri arasında arbede çıkmış ve yaşanan gerginlikte 1 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşam alanları yıkılan bazı vatandaşlar sinir krizi geçirirken, çadırların bulunduğu alan kısa sürede enkaz yığınına dönmüştü. Yıkımın ardından Roman vatandaşlar, bölgede uzun süredir yaşadıklarını ve seçim döneminde kendilerine sözler verildiğini belirterek Çeşme Belediyesine tepki göstermişti. Yıkım sonrası eşyalarını arabalara yükleyen vatandaşlar, kendileri gibi Roman olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya da tepki gösterdi. Purçu, yıkımdan yaklaşık 1 ay öncesinde bölgeye giderek Roman vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar planladıklarını söylemişti.

Milletvekili Cemal Bekle, bölgeye gitti

Yaşanan bu olaylar üzerine kendisi de bir Roman vatandaşı olan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle bölgeye gitti. Roman vatandaşlarla birebir görüşen Cemal Bekle, onların yaşadığı sorunlarını dinledi. Yaşanan olaylar için üzgün olduğunu belirten Bekle, olayın kısa sürede çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Konunun ilk dakikadan itibaren takipçisi olduklarını söyleyen Bekle, "Buradaki görüntüler bizleri üzen ve ne Çeşme'ye ne de İzmir'e yakışan görüntülerdi. O günkü görüntülerde benim yüreğimi sızlatan bir konuşma vardı. Roman vatandaşlarımız, 'Biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız' diye bağırıyorlardı. Biz ülkenin her vatandaşını eşit vatandaşımız olarak kabul etmiş bir görüşün temsilcileriyiz. Konuyu tüm paydaşlarıyla istişare etme fırsatı bulduk" dedi.

"Çeşme Belediyesi, 40-50 garibana sahip çıkamıyor"

Yaşanan olayların nedenlerini sıralayan Bekle, "Buradaki asıl sıkıntılardan biri CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun milletvekilliğini maalesef umut tacirliği olarak görmesi. Çeşme Belediye Başkanı, yazın nüfusu 1.5 milyon olan Çeşme'nin tamamının belediye başkanı olduğunu unutup buradaki 40-50 garibana sahip çıkamıyor. Konuya yanlış yaklaşıyor. Biz bunu kabul edemeyiz. Buradaki sıkıntının aynısı Selçuk ilçesi Belevi bölgesinde de yaşandı. Buraya seçim öncesi gelip kim söz verdiyse bu konunun takipçisi olsun. Buradaki Roman vatandaşlar Çeşme için çok önemli bir vazife üstleniyor. 1 milyondan fazla insanın Çeşme'de olduğu dönemde burada hurda ve çöp toplayıcılığı yapıp aslında bir nebzede belediyenin işini yapmış oluyor. Onlar, belediyenin çok da fazla yapamadığı çöp toplayıcılığını ve çevre temizliğini yaparak Çeşme'ye bir katma değer sunuyorlar" diye konuştu.

CHP'li Vekil Özcan Purçu'ya birlik çağrısı

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'ya da seslenen Cemal Bekle, "Buyursun gelsin. Ortak akılla ne yapabiliyorsak yapalım. Buradaki garibanın umuduyla oynamak, Roman vatandaşlarının arasından çıkmış iki vekil olarak ne ona ne de bana yakışır. Burada yaşayan Roman vatandaşlarımızla ilgili dün Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımızla görüştüm. İlk fırsatta uygun ve yaşanabilir bir yer bulup kendilerini orada misafir edeceğiz. Özcan Purçu da buyursun gelsin. Onunla ve bütün belediye başkanlarımızla oturalım. Bu konuda AK Parti'nin tüm milletvekilleri bu sorunu çözmek için zerre kadar geri adım atmaz. Çeşme AK Parti İlçe Başkanımıza da bu konudaki emekleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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