Çeşme'de bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Haberler
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Çeşme'de bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.

Altınkum Plajında bir işletmenin malzemelerini istiflediği bölümde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, işletmeye ait yaklaşık 300 hasır şemsiye, 600 şezlong ve 50 plastik sehpa yandı.

İşletmeyi ziyaret eden Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşme'de bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Çeşme'de bir iş yerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

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