Çeşme CHP'den Ekrem Oran'ın Adaylığıyla İlgili İlk Açıklama

CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, Ekrem Oran'ın Çeşme belediye başkan adayı olarak belirlenmesinin ardından bir yazılı açıklama yaparak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Eski CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran'ın, Çeşme belediye başkan adaylığının CHP Parti Meclisi (PM) tarafından onaylanmasının ardından, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları bir yazılı açıklama yaptı.

Kavasoğulları, birlik ve beraberlik mesajı verdiği yazılı açıklamasında şöyle dedi:

"Genel merkezimiz çok titiz çalışmalar sonucunda ilçemizde Ekrem Oran'ı Çeşme Belediye Başkanlığı'na aday göstermiştir. Bütün partililerimizle ve Çeşmeli vatandaşlarımızla, birlik bütünlük içinde adayımızın etrafında birleşerek, daha güzel bir Çeşme oluşturmak için gece gündüz çalışacağız. Değerli Belediye Başkanımız Muhittin Dalgıç, ilçemize çok büyük değerler katmıştır. Kendisine hizmetleri için şükranlarımızı sunuyoruz. Projelerinin takipçisi olup destek ve yardımlarını alacağız. Başkan adayımız Ekrem Oran'ın yeni ve çok değerli projeleriyle de halkımızın arasında olup, projelerini anlatacak, Çeşmeli hemşehrilerimizin de görüşlerini alacağız. Çeşme'ye en iyi hizmeti sunmak için bütün plan ve programları hazır olan Ekrem Oran'ın, Çeşme için çok sürpriz projeleri vardır. Başkan adayımız Oran, bu sürpriz projelerini kısa süre içinde siz değerli Çeşmelilere açıklayacaktır." - İZMİR

Kaynak: İHA