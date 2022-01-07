Çeşme Belediyesi'nden anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi

ÇEŞME, İZMİR (Bültenler) - Pandemi nedeniyle bir süredir ara verilen Dalyan yolu üzerindeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı yeniden hizmet vermeye başladı.

Mehmet Akpınar Anaokulu ve İlkokulu öğrencilerine yayaların ve araçların dikkat etmesi gereken trafik kuralları ile ilgili uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Uygulamalı eğitim için özel hazırlanan akülü arabalara ve bisikletlere binmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, trafik ışıkları ve yaya geçitleri hakkında bilgilendirildi.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, öğrencilerin trafik levhaları ve ışıkları hakkında bilgiler edindiğini belirterek; "Günümüzde trafikte ciddi sorunlar yaşanıyor ve maalesef bazıları kötü sonuçlanıyor. Çocuk Trafik Eğitim Parkımızda verdiğimiz bu eğitimlerle çocuklarımıza küçük yaşta kurallara uymanın yaşamsal önemini anlatmaya çalışıyoruz. Erken yaşta alınan eğitimlerin çok daha faydalı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

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