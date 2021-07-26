Çeşme'de genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu ilk kez konuştu
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Çeşme'de genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu ilk kez konuştu

Çeşme'de genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

M.C. adlı genç kız, tatil için gittiği Çeşme'de oyuncu Mehmet Çelik'in kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulunmuştu. O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın, yaşananları anlatarak, "Genç kız denizde saldırıya uğradı, aralarında itişme yaşandı. Çığlık atarak bizden yardım istedi" demişti. Olayın ardından gözlerin çevrildiği Çelik açıklama yaptı.

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; M.C. adlı genç kız, 18 Temmuz akşamı Çeşme'de bulunan bir mekanda oyuncu Mehmet Çelik ile tanışmış daha sonra kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayette bulunmuştu.

O gecenin görgü tanığı H.M. adlı kadın ise "Arkadaşlarımızla sahilde oturuyorduk. Bir süre sonra çığlık sesleri geldi. Bu adam genç kıza denizde saldırdı, aralarında itişme oldu. Kız sonra denizden çıktı. Kız çok korkmuş ve ağlıyordu. Adamın üzerindeki kıyafetleri yırttığını söyledi. Biz de hemen havlu bulup üzerini örttük. M.C., olay sonrası devlet hastanesine, ertesi gün de rapor almak için Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. Sonra da savcıya ifade verdi." açıklamasını yapmıştı.

Olayın ardından oyuncu Mehmet Çelik, şu açıklamayı yaptı: "Olay bir hafta önce gerçekleşti. Kapandı gitti. Kendi aramızda konuşup olayı çözdük. Beni mahvettiniz. Sabahtan beri telefonlarım susmuyor." M.C. adlı genç kızın telefonunu açan annesi ise konuşmak istemediklerini söyledi.

Çeşme'de genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu ilk kez konuştu
Çeşme'de genç bir kıza taciz ettiği iddia edilen ünlü oyuncu ilk kez konuştu

Kaynak: Snob Magazin

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