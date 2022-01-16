Çeşitli suçlardan aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı suçtan toplamda 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 3 ayrı suçtan toplamda 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada, çeşitli suçlardan aranan M.K'yı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA / Mehmet Akif Aldoğan - Son Dakika Haberleri