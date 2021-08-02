Ceset torbasını kaldırıp ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı
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Ceset torbasını kaldırıp ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı

Ceset torbasını kaldırıp ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da, Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti.

Antalya'da, Alanya'dan Antalya Havaalanı'na giderken takla atarak karşı şeride geçen midibüste bulunan 3 turist hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden bir turistin yakını, üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara da yansıdı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 karayolu Manavgat Çevre Yolu Sorgun Otogar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'daki otellerden aldığı turistleri Antalya Havaalanı'na götürmek üzere yola çıkan Naci Dirlik idaresindeki 31 KJL 49 plakalı midibüs, Manavgat Çevre Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 turist yaşamını yitirirken, aralarında midibüs şoförü ve çocukların da bulunduğu birçok yolcu da yaralandı. Yaralılar çevredeki özel hastanelere kaldırılırken, yaralı turistler şok içerisinde olan biteni izledi. Kaza sonrası hayatını kaybeden turistlerin kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, trafiğe kapanan D-400 karayolu tur midibüsünün çekici tarafından olay yerinden kaldırılmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Hayatını kaybeden yakınına uzun uzun baktı

Kazada hayatını kaybeden bir turistin yakını ise üzeri örtülü ceset torbasını kaldırarak ölen yakınının uzun uzun yüzünü okşadı. Yürekleri sızlatan görüntü kameralara yansıdı. Kaza anına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, takla atan midibüsün ardından etrafı toz bulutunun sardığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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