Ceset torbasından fırlayan adam, az kalsın arkadaşının kalbine indiriyordu

İngiltere'nin başkenti Londra'da hizmet veren bir cenaze evinde yapılan şaka, sosyal medyada çok konuşuldu. Cenaze evi çalışanları, kendi aralarında anlaştıktan sonra arkadaşlarına şaka yapmaya karar verdi.

HABERSİZCE ODAYA GİRDİ

Cenaze evi çalışanı, her şeyden habersiz şekilde cesetlerin olduğu odaya girdi. Ancak bu sırada ceset torbasından fırlayan adam, meslektaşını korkuttu. Şaka kurbanı adamın büyük korku yaşadığı görüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın sosyal medyada 800 binin üzerinde izlenme almasının ardından cenaze evi şirketinden de açıklama geldi. Şirket, görüntülerin paylaşılmasının yanlış olduğunu ve sorumlu işçiler hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.