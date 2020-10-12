Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
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Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı

12.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:57
Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı

ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (15) kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, duruşma çıkışı konuşan anne Yeter Koçaklı, "Kızım nerede?

Zonguldak'ta, 3 yıl önce kaybolan Nesrin Koçaklı'yı (15) kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz'ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, duruşma çıkışı konuşan anne Yeter Koçaklı, "Kızım nerede? Ölüsü ya da dirisi neredeyse söylesin" dedi.

Nesrin Koçaklı'dan, 2017 yılının ocak ayında, "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan genç kızın kaybolmasıyla ilgili yürütülen çalışmada dosyayı kapatmayan savcılık, güvenlik kameraları ve cep telefonları kayıtları ile alınan tanık beyanlarının ardından erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz, 27 Haziran 2019'da suçlamaları kabul etmemesine rağmen 'kuvvetli suç şüphesi' ile tutuklandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Erkan Kanyılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Erkan Kanyılmaz, ölen Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, tanık beyanlarının ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"BENİM YAVRUMU BULUN"

Nesrin Koçaklı'nın annesi Yeter Koçaklı, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada kızının ölü ya da dirisinin hala bulunamamasının acısını yaşadığını söyledi. Kızının sanık tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü ifade eden Yeter Koçaklı, "Yalancı şahit tutuyorlar. Bunlar benim psikolojimi bozuyor. Kızımı nereye koyduysa söylesin, ben dua edecek mezarımı bileyim. Evlat hasretinden yandım tutuştum. Ben onları ne çilelerle büyüttüm. Benim kızım nerede? Benim yavrumu bulun" dedi. Ağabey Yıldıray Koçaklı (24) da kız kardeşinin yıllardır ölü ya da dirisi hakkında bir bilgi edinemediklerini söyledi.

Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı
Erkek arkadaşı tarafından öldürülüp denize atıldığı iddia edilen Nesrin'in annesinin feryadı yürek dağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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