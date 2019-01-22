Cesedi Denizde Bulunan Gazeteci Haydar Meriç'in de Arasında Bulunduğu 70 Kişinin Usulsüz...
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında, meslekten ihraç edilen polis memuru İbrahim Güneş'e 126 yıl 4 ay 169 gün hapis cezası verildi.
Kaynak: AA