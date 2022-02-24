Muhtarın cesedinin bulunmasıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 5 ay önce kaybolan Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 18 Ekim 2021 gecesi 3 çocuk babası Muhammet Bahçeci arkadaşıyla birlikte çocuklarının kaldığı merkeze bağlı Koruyucu köyüne geldi. Burada bir süre kalan Bahçeci, birlikte gittiği arkadaşına 'Beni al' diye mesaj attıktan sonra bir daha kendisine ulaşılamadı. Muhtardan haber alamayan ailesi, durumdan şüphelenerek olayı emniyet ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen şafak operasyonuyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Bahçeci'nin canız bedeni, önceki gün Koruyucu köyündeki arazide gömülü halde bulundu. Ceset, yapılan çalışmalarla çıkartılarak adli muayene ve otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken, 7'si Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkan 7'i şüphelinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, biri ise adli kontrol şartlı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ