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Cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlı yakalandı.

SUR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği titiz çalışmalar neticesinde, cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlı yakalandı. Zanlılardan 3'ü, adli mercilerce tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, başları kapüşonlu, yüzleri cerrahi maskeli, 4 erkek şüpheli şahıs, bir işyerinin camından içerideki malzemelere baktığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sur İlçe Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Zanlılar, çevrelerini kontrol ettiği, herhangi kimsenin kendilerini görmediğinden emin olduktan sonra kazma ile camı kırdıkları ve içeriden bir miktar malzeme aldıkları, izlenen güvenlik kameralarından tespit edildi.

Asayiş Şube ve Sur İlçe ekiplerinin, hırsızlık konusunu tespit etmelerinden kısa bir süre sonra olayın meydana geldiği tüm sokakları kapattığı ve olayı gerçekleştiren Y.İ. (20), H.E. (19), Y.D.B. (20) ve A.B.A. (15) isimli şahısları, camı kırarken kullandıkları kazma ile beraber yakalandığı belirtildi.

Zanlılardan 3'ünün aynı gün sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Cerrahi maskeli hırsızlık şüphelisi 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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