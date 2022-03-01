ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında - Haberler

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ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

AA, Abdullah Tevge - Güncel
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Rusya'nın saldırısı nedeniyle mağdur olan siviller için harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den trenle tahliye edilenleri karşılayacakları Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrinde bekleyişlerini sürdürüyor.

Rusya'nın saldırısı nedeniyle mağdur olan siviller için harekete geçen Türk Kızılay ekipleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den trenle tahliye edilenleri karşılayacakları Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrinde bekleyişlerini sürdürüyor. Ukrayna sınırına ulaşan Türk Kızılay öncü ekibi, barınma malzemeleri, depolama çadırları, acil yardım ile hijyen malzemelerinden oluşan 5 tır dolusu insani yardım malzemesi ve mobil beslenme aracıyla Siret sınır kapısından Çernivtsi'ye girmişti.

ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

ÇERNİVTSİ - Türk Kızılay ekipleri Ukrayna-Romanya sınırında

AA / Abdullah Tevge - Güncel

Romanya, Ukrayna, Kızılay, Türk, Güncel, Haberler

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