Çermik'te kaplıcalar alınan tedbirlerle yeniden açıldı
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Çermik'te kaplıcalar alınan tedbirlerle yeniden açıldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile 16 Martta tedbir amaçlı kapatılan kaplıcalar, normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Çermik'te kaplıcalar alınan tedbirlerle yeniden açıldı
04.06.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:29

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile 16 Martta tedbir amaçlı kapatılan kaplıcalar, normalleşme süreci ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Çermik Melike Belkıs Kaplıcalarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak hizmet verilmeye başlandı. Büyük ve küçük paşa hamamları, küvetli bay bayan bölümleri, özel aile kabinleri ile doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunan kaplıcadaki görevliler, gün boyu vatandaşlara hijyen kuralları çerçevesinde hizmet veriyor.

Pandemi sürecinde kaplıcaların kapalı kalmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, kafe, restoran, lokanta, kıraathane, kaplıca gibi mekanların 1 Haziranda açılacağının açıklandığını hatırlattı. Karamehmetoğlu, "Elbette bazı önemler ön planda tutularak bu karar alındı. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere genelgede yazılı olan kurallar çerçevesinde kaplıcalarda hizmet verilmeye başlandı" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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