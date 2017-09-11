Çerkezköy'den Dünyaya Teknoloji Üretiyoruz! (Video)

IFA 2017'de Bosch ve Siemens standlarını gezmiş ve en yeni teknolojileri sizlere aktarmıştık. Eğer henüz bu videomuzu izlemediyseniz, aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz. Şimdi de Bosch ve Siemens markalarının sahibi olan BSH ile, Türkiye'de yer alan AR-GE ve üretim merkezini ve yakın geleceği teknoloji trendlerini konuştuk.



"Türkiye'de Türk şirketiyiz, yatırıma devam edeceğiz!"



IFA 2017'de Türk basınına bir açıklama yapan BSH Ev Aletleri CEO'su Karsten Ottenberg, Almanya ile yaşanan siyasi olayların yatırımları etkilmeyeceğini söylerken, Türkiye'de kendimizi bir Türk şirketi olarak görüyoruz ifadesine yer verdi.



Biz de IFA turumuzda BSH Kurulmsal İletişim Müdürü Burçin Girit ile hem şirketin ülkemizde yer alan AR-GE ve üretim merkezini hem de yakın geleceğin ön çıkan teknolojilerini konuştuk. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi video ile baş başa bırakalım.