Çerkezköy'de öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine yardım

18.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:32

Çerkezköy Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, okullarında topladıkları çeşitli malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öğrenciler, okullarında kullanılmamış ayakkabı, kıyafet ve ev eşyası ile kuru gıdaları topluyor.

Topladıkları malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıran öğrenciler, örnek bir davranış sergiliyor.

Öğrenci ve öğretmenler ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki tamirat işlerini de yapıyor.

Okul Müdürü İsa Çetin, öğrencilerde yardımlaşma duygusunu aşılamak için bu tür projelere önem verdiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA