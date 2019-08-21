Çerkezköy'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
21.08.2019 10:44
Çerkezköy ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Eyüp Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA