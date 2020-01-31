Çerkezköy'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı
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Çerkezköy'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı

Çerkezköy ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı.

31.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:00
Çerkezköy'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı

ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası yıkıldı.

Atatürk İlkokulunda yapılan karot testinde binanın depreme dayanıksız olduğu belirlendi.

Okul binası, çevrede alınan tedbirlerin ardından yıkıldı.

Kaymakam Atilla Selami Abban, yaptığı açıklamada, testler neticesinde Kızılpınar ve Veliköy mahallelerindeki iki okulun daha yıkımına karar verdiklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de yıkılan okulların yerine yeni okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığına teklifte bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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