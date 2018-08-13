Çerkezköy'de Aracın Çarptığı Çocuk Yaralandı - Tekirdağ
Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, kendisine çarpan aracın altında kalarak ayaralandı.
Çerkezköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, kendisine çarpan aracın altında kalarak ayaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özdemir Polat idaresindeki 34 JP 4587 plakalı minivan, yolu karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Hamza Aktaş'a çarptı.
Çarpmanın ardından aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekilerin aracı yerinden kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralı çocuk 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.