Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi

Çerkezköy'de 960 litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesindeki çadırda satışa hazır 960 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin bahçesindeki çadırda satışa hazır 960 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde 1 kişinin sahte içki üretip piyasaya sürdüğünü belirledi. Adreste arama yapan polis, evin bahçesinde bulunan çadırın içinde bidonlarda satışa hazır 960 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ev sahibi A.C. ile ilgili soruşturma sürüyor. Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, sahte içki konusunda vatandaşların duyarlı olmalarını ve emniyet güçlerine yardımcı olmalarını istedi.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Son Dakika Haberleri

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