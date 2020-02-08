: Ceren Özdemir'in katil zanlısının, polisleri yaralamasıyla ilgili dava pazartesi günü görülecek -...

08.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:44

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç'un, yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanmasına 10 Şubat Pazartesi günü başlanacak.

Sanık Arduç, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ceren Özdemir'i öldürdüğü ve yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle hazırlanarak Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iki ayrı iddianame kapsamında açılan "polisleri bıçakla yaralamasına ilişkin dava"da pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Van'da tutuklu bulunan sanık Arduç ile duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulması bekleniyor.

Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir cinayetinden sonra yakalanma sürecinde sanık Özgür Arduç tarafından görevli polis memurlarına karşı bir eylem gerçekleştirildiğini anımsattı.

Savcılık makamınca yapılan inceleme ve tahkikat sonrasında Ceren Özdemir'in dosyasının ayrıldığını, ayrı bir iddianame ile dava açıldığını anlatan Poyraz, şöyle konuştu:

"İddianamede özetle şu talep ediliyor, görevli memurlara karşı öldürmeye teşebbüs eyleminden dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-g maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor. Her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor ama Türk Ceza Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca suç teşebbüs aşamasında olduğu için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında 13 yıldan 20 yıla kadar cezayla cezalandırılması gerekiyor. '13 yıl mı olacak, 20 yıl mı olacak', sayın mahkeme heyetinin takdirinde olan bir husus ama benim öngörüm, sanık Özgür Arduç'un çok sayıda adli sicil kaydının olması, eylemlerinden pişman olmaması dikkate alındığında üst sınırdan ceza verileceğini düşünüyorum."

Poyraz, kamuoyunda "takdiri indirim sebebi" olarak bilinen bir indirim sebebi olduğunu belirterek, "Bu maddenin de sanık lehine uygulanmayacağını değerlendiriyorum. Netice itibarıyla sanığın 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını bekliyorum, şahsi görüşüm bu doğrultuda ama mahkeme nasıl karar verecektir, bilmiyorum." dedi.

"İlk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel"

Sanığın, Ceren Özdemir'in davasında adli dengesinin yerinde olmadığına ilişkin bir itirazda bulunduğunu belirten Poyraz, "Benzer bir itiraz bu dosyada da gündeme gelebilir ama mahkeme diğer dosyadaki raporu dikkate alarak o talebin reddine karar verebilir diye düşünüyor ve değerlendiriyorum. Muhtemeldir ki ilk duruşmada eksiklik yoksa karara çıkma ihtimali kuvvetle muhtemel." ifadelerini kullandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yakalanan Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 20 Ocak'ta görülen "Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin dava"nın ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

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