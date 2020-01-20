Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında
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Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında

20.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:46
Ceren Özdemir cinayeti sanığı hakim karşısında

'nun ilçesinde üniversite öğrencisi 'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu sanık Özgür Arduç'un, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.


Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ceren'in babası Yılmaz, annesi Güfer ve ablası Gizem Özdemir, yakınları ile Ordu Baro Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığın avukatı Sabahnur Kaygusuz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatları, bazı illerin baro temsilcileri ve kadın sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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