Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi çalışmalarına başladı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Korona virüs pandemisi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalan Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, gençlere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde yeni dönem çalışmaları başladı. Ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarından, öğrenci kulüp ve sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, şehir merkezindeki konumu ile de gençlerin uğrak mekanlarından biri oluyor.

Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde kütüphaneden, dersliğe, dans ve tiyatro odasına kadar birçok alan bulunuyor. Tüm gençlerin kullanımına açık olan 5 katlı Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi, dört derslik, dans ve tiyatro salonu, PDR ve proje çalışma ofisi, dinlenme salonu ve bir de kütüphane ile gençlere hizmet veriyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta bulunan Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde ücretsiz olarak, işaret dili, diksiyon, İngilizce, fotoğrafçılık, temel oyunculuk, ses eğitimi, kısa

film, karakalem, metin ve senaryo yazarlığı atölye çalışmaları düzenleniyor. Atölye çalışmalarına katılmak isteyen gençlerin, Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan duyuruları takip etmeleri yeterli. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi ayrıca, öğrenci kulüp ve sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına da ev sahipliği yapıyor.

Atölye çalışmaları ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, hafta içi 10:00-21:00 saatleri arasında 0 (222) 500 00 19 numaralı telefonu arayabilirler.

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