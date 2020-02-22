Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti
Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkeme salonundaki sözleriyle tepki çekti. Merhume Ceren Damar'ı cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan Bıçak, Şenel'in acılı babasına karşı da sert sözler sarf etti.
Akademisyen Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan yargılanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın çirkin tavrı ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Bıçak, müvekkilini savunmak isterken merhume Şenel hakkında ağza alınmayacak ifadeler sarf etti.
Çankaya Üniversitesi'nde görevli olan 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"DARBE GİRİŞİMİ LEHİNE TWEET ATTI"
Sanık avukatı Vahit Bıçak ise müvekkilini savunmak isterken gösterdiği tavır ve kullandığı üslup ile büyük tepki çekti. Merhume Ceren Damar Şenel'e karşı iftiraya varan sözler sarf eden Bıçak, Şenel'in 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin lehine tweet attığını belirtti.
"CEREN, CİNSEL SALDIRILARDA BULUNDU"
Bıçak ayrıca, Şenel'i cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Avukat Vahit Bıçak, "Sanık maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır" diyerek müvekkilinin cinsel saldırıdan mağdur olduğunu ifade etti. Bıçak ayrıca, "Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle büyük tepki çekti.
"17 BIÇAK DARBESİ YALANDIR"
Sanık avukatı, cinayet anını anlatırken ise katilin bıçağı korkutmak için çıkardığını ve cinayet işleme maksadı olmadığını söyledi. 17 bıçak darbesinin ise yalan ve şehir efsanesi olduğunu dile getirdi.
'DAMAT' SÖZLERİ SONRASI SALONDA TEPKİ SESLERİ
Sanık avukatının sözleri üzerine maktulenin babası Mustafa Damar, "Müvekkilini damat olarak al o zaman" diyerek avukata tepki gösterdi. Acılı babanın sözleri üzerine avukat, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince salonda sesler yükseldi.
Haber Videosu: Ceren'in katili olan Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemedeki sözleriyle tepki çekti
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AVUKATA VE ŞAHİTLERİNE GÖRE UYGUN MADDE BULUNUP CEZAİ İŞLEM YAPILIRSA HEM KENDİLERİNE DERS BUNDAN SONRAKİLERE DE FIRSAT VERİLMEMİŞ OLURCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence avukat katili savunurken insanlık vicdan sınırını çok aşmış ne derse desin inanmadık amaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun ölmüş bir insanı kabrinde bile lekeliyorsunuz güzel kızım gani gani rahmet diliyorum nur içinde yatsın mekanı cennet olsun rabbim geride kalanlara sabırlar versin inşallah yalan dünya bir nefes alıp verecek kadar olan ömrümüzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır