Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?
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Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?

10.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:29
Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ceren Hindistan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ceren Hindistan hakkında merak edilenler. Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi. Ceren Hindistan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ceren Hindistan merak konusu oldu. İşte Ceren Hindistan hakkında merak edilen Ceren Hindistan kimdir, Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CEREN HİNDİSTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Şubat 1989

Kaç yaşında: 32 yıl yaşında

Nereli: Ankara

Boy: 1,72 m

Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olup 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerinden olan oyuncu. Filmlerde ve dizilerde oynamaktadır.

Ceren Hindistan kimdir? Ceren Hindistan hayatı ve biyografisi! Ceren Hindistan kaç yaşında, nereli?

Ceren Hindistan'ın 2014 yılında iş adamı Ümit Aslan'la ilişkiye başlamış ve ikilinin 25 Temmuz 2015 yılında Arya Rima isminde kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Hindistan sevgilisi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016'da ayırdı.

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