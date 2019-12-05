Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)
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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSUOrdu Barosu Başkanı Murat Poyraz, bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

05.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:16
Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (11)

ORDU BAROSU'NDAN SUÇ DUYURUSU

Ordu Barosu Başkanı , bıçaklanarak öldürülen 'in yaşam tarzına ilişkin çirkin paylaşımlar ve yorumlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Poyraz, "Biz ailesiyle yakın iletişim halindeyiz. Soruşturmanın gizliliğine halel gelmeyecek biçimde aileyle paylaşıyoruz. Sosyal medyada kızımızın yaşam tarzına ilişkin birtakım haksız eylemler nedeniyle suç duyurusunda bulunduk" dedi.


Kaynak: DHA
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