Ceren Bektaş Atuk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Habertürk sunucusu Ceren Bektaş Atuk'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ceren Bektaş Atuk kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Ceren Bektaş Atuk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, burcu ne gibi tüm bilgiler haberimizde.

CEREN BEKTAŞ ATUK KİMDİR?

Ceren Bektaş, 7 Mart 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Üniversite Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoantroploji bölümünde tamamladı. Mesleğe ilk olarak 18 yaşında TRT ekranlarında staj yaparak başladı. Stajyerlik döneminde program asistanlığı, muhabirlik ve seslendirme görevlerini üstlendi.

TRT 1'de yayınlanan "Yaz Oyunları" isimli çocuk programında yardımcı sunuculuk yaptı. İlk profesyonel işi Kanal B'de "Hariciye Kliniği" isimli programı hazırlayıp sunmasıyla başladı. 2009'da çalıştığı Halk TV'den ayrılarak İpek Medya Grubuna geçmiş ve Kanal Türk'ün kanalı olan Bugün TV'de "Bugün Hafta Sonu" isimli programı sundu.

2008 yılında İsmail Gür'ün oğlu işletmeci Korhan Gür'le evlendikten bir süre sonra boşandı. 2016 yılında Habertürk TV'ye transfer olan Bektaş, "Gün Başlıyor" programını sundu. Deneyimli sunucu son olarak hafta içi hergün saat 19:00'da Habertürk Ana Haber Bülteni ile izleyici karşısına çıkıyor.

Ceren Bektaş Atuk günümüzde Habertürk ekranlarında sunuculuk yapmaktadır.