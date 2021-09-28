CERABLUS'TA BOMBALI TERÖR SALDIRILARI 14 YARALI - Haberler
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CERABLUS'TA BOMBALI TERÖR SALDIRILARI 14 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKKYPG tarafından düzenlenen 2 bombalı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

SURİYE'nin Cerablus kentinde, terör örgütü PKKYPG tarafından düzenlenen 2 bombalı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yerel meclis binası yakınlarındaki çöp konteynerine tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Yaralananların bulunduğu patlamadan kısa süre sonra bu kez pazar yeri yakınlarına bırakılan bomba yüklü motosiklet, uzaktan patlatıldı. Patlamaların meydana geldiği bölgelere sevk edilen sağlık ekipleri, aralarında çocukların da olduğu 14 yaralıyı Cerablus Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan terör saldırılarının ardından yerel güvenlik güçleri tarafından Cerablus'ta önlemler artırılırken, saldırıları düzenleyen teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

HABER Hasan KIRMIZITAŞ GAZİANTEP, (DHA)-

CERABLUS'TA BOMBALI TERÖR SALDIRILARI 14 YARALI
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