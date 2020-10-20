Cepheden kaçan Ermenistan yenilgiye kılıf uydurmaya çalıştı: Geri çekilme yenilgi değil
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Cepheden kaçan Ermenistan yenilgiye kılıf uydurmaya çalıştı: Geri çekilme yenilgi değil

20.10.2020 14:57 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:29

Azerbaycan ordusunun sahadaki başarısından sonra kaçacak yer arayan Ermenistan, yenilgiye kılıf uydurmaya çalıştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, "Geri çekilme bir yenilgi değil" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıylı birlikte başlayan çatışmalar yaklaşık olarak 1 aydır devam ederken, Azerbaycan ordusu sahadaki başarısı ile Ermenistan'a cepheyi dar etti. Erivan yönetimi ateşkes çağrısında bulunurken, iki ülke arasındaki yapılan ateşkesler Ermenistan tarafından bozuldu.

100'DEN FAZLA YERLEŞİM YERİ İŞGALDEN KURTARILDI

Azerbaycan ordusu, iki kez ateşkes ihlali yapan Ermenistan ordusuna gereken cevabı yine cephede verdi. Ermenistan askerlerin Azerbaycan ordusunda duramazken, bir bir cepheleri terk etmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında 24 yerleşim alanının daha işgalden kurtarıldığını aktarırken, işgalden kurtarılan yerleşim yeri sayısı 100'ü geçti.

SON KURTARILAN YERLER PAYLAŞILDI

Öte yandan, Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov ise son kurtarılan bölgelerin; Güneşli, Çınarlı, Havalı, Zerneli, Memmedbeyi, Hekeri, Şerifan, Muğanlı, Dördçınar, Kürdlar,Yuharı Ebdürrehmanlı, Garğabazar, Aşağı Veyselli, Yuharı Aybasanlı, Sarahşa, Hesengaydı, Füğanlı, İmambağrı, Daşveyseli, Yarahmedli, Ağcakenk, Mülkidere ve Daşbaşı kurtarılan yerleşim alanları arasında yer aldı.

Azerbaycan ordusunun bu başarısından sonra kaçan Ermenistan'da Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan yenilgiye kılıf uydurma çabası içine girdi.

"GERİ ÇEKİLME YENİLGİ DEĞİLDİR"

Sözcü Hovhannisyan, geri çekilmelerinin bir yenilgi olmadığını söyledi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hovhannisyan, "Geri çekilme bir yenilgi değil, 1918, 1941'de geri çekilme oldu. 1992'de de bir geri çekilme vardı. Ancak tüm bu durumlarda sonunda bir zafer vardı. Başka bir zafer daha olacak" ifadelerini kullandı.

Cepheden kaçan Ermenistan yenilgiye kılıf uydurmaya çalıştı: Geri çekilme yenilgi değil

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