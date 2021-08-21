CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cep telefonu tamiri yapılan iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cep telefonu tamiri yapılan iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Serik ilçe merkezinde cep telefonu tamiri yapan bir iş yerine önce gün gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde bir süre çekmeceleri karıştıran şüpheli, cep telefonları arasından da seçim yapmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şüpheli bir süre sonra iş yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi ise hırsızlık olayını fark ederek, polise haber verdi. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA
CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Davut Güloğlu Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Gervinho Arda Turan Burak Elmas Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 14:31:26. #1.16#

title