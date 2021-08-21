CEP TELEFONU HIRSIZI KAMERADA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cep telefonu tamiri yapılan iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde cep telefonu tamiri yapılan iş yerine giren hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

Serik ilçe merkezinde cep telefonu tamiri yapan bir iş yerine önce gün gece saatlerinde giren kimliği belirsiz şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde bir süre çekmeceleri karıştıran şüpheli, cep telefonları arasından da seçim yapmaya çalıştığı anlar yer aldı. Şüpheli bir süre sonra iş yerinden ayrıldı.

Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi ise hırsızlık olayını fark ederek, polise haber verdi. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı