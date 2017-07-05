Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bugün dünyanın en büyük 6 şirketinin 5'inin platform şirketi olduğunu, bu şirketlerin getirdikleri yeni iş modelleri ile ön sıraya oturduklarını söyledi.



Eczacıbaşı, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club Endüstri 4.0 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakında 5. sanayi devriminin konuşulmaya başlanacağını kaydetti.



Üretilen verinin kendini katlama sürecinin bir yılın altına düştüğü ve daha da düşeceğinin kabul edildiğini aktaran Eczacıbaşı, iş modellerinin rekabeti zorladığını, batan şirketlerin arkasından çok fazla kimsenin gözyaşı dökmediğini dile getirdi.



Eczacıbaşı, 1955 yılında yayınlanan Fortune 500 şirketinin şu anda sadece 60'ının aynı pozisyonunu koruduğunu ifade etti.



Bugün dünyanın en büyük 6 şirketinin 5'inin platform şirketi olduğuna işaret eden Eczacıbaşı, bu şirketlerin getirdikleri yeni iş modelleri ile ön sıraya oturduklarının altını çizdi.



-"Gelecek geldi ama eşit bir şekilde dağılmadı"



TBV Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, değişimin yazılımın günlük hayata girmesiyle başladığını söyledi.



Artık dünya standartlarında bir Türk şirketinin, dünyanın her yerinden ürün ve servis satabildiğini belirten Eczacıbaşı, bir gelecek bilimcinin "Gelecek geldi ama eşit bir şekilde dağılmadı." sözünü anımsattı.



Eczacıbaşı, 4. sanayi devriminin en önemli unsurunun insan olduğunu dile getirdi.



Bilginin kendini katladığı bir dünyada yaşandığını vurgulayan Eczacıbaşı, "7 sene öncesinin verisi, bugünün yüzde 1,7'si." diye konuştu.



Eğitimde Fatih Projesi'nin güzel bir örnek olduğunu ama yeterli olmadığını savunan Eczacıbaşı, siber güvenlik konusunda 2020 yılında Avrupa'da en az 5 milyon kişilik bir iş gücü açığı olacağını öngördüklerini anlattı.