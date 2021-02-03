Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!
Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Sizler için Cennetten Çiçek mi topluyorum sözlerini derledik. Peki, Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!
Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Sizler için Cennetten Çiçek mi topluyorum sözlerini derledik. Peki, Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri! İşte detaylar haberimizde...
ZEHRA-CENNETTEN ÇİÇEK Mİ TOPLUYORUM SÖZLERİ NEDİR?
Bir başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim var da
Alacaklıyım yıllardan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim var da
Alacaklıyım yıllardan
Bir başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum…