Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!
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Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!

03.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:56
Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!

Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Sizler için Cennetten Çiçek mi topluyorum sözlerini derledik. Peki, Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri!

Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri vatandaşlarımız tarafından merak konusu oldu. Sizler için Cennetten Çiçek mi topluyorum sözlerini derledik. Peki, Cennetten çiçek mi topluyorum sözleri nedir? Zehra-Cennetten Çiçek mi topluyorum tüm sözleri! İşte detaylar haberimizde...

ZEHRA-CENNETTEN ÇİÇEK Mİ TOPLUYORUM SÖZLERİ NEDİR?

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum…

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