Cennete Bilet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cennete Bilet filmi ne zaman, nerede çekildi?

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CENNETE BİLET FİLMİ KONUSU NEDİR?

David ve Georgia Cotton, birbirlerinden nefret eden ve 20 yıl önce biten evliliklerinden pişmanlık duyan boşanmış bir çifttir. Kızları Lily üniversiteden mezun olur ve arkadaşı ve mezun arkadaşı Wren ile Bali'ye tatile gider.

Kıyıda şnorkelli dalış yaparken , çiftin tur teknesi onları geride bırakır ve genç bir Balili deniz yosunu çiftçisi olan Gede tarafından kurtarılırlar. O gece, Lily ve Gede iyi anlaşırlar.

Bir ay sonra Lily, David ve Georgia'ya e-posta göndererek Gede ile evleneceklerini ve Bali'de kalıcı olarak kalacaklarını, avukatlık kariyerini başlamadan önce bırakacaklarını bildirir. David ve Georgia, Lily'nin aceleci davrandığını ve kendilerinin yaptığı hatayı yaptığını ikna etmek için bir ateşkes yaparlar. Bali'ye giden uçuştaki pilotları, bu uçuşta çalışmayı ayarlayan ve birkaç gün sonra Bali'ye dönmeyi planlayan Georgia'nın erkek arkadaşı Paul'dur.

David ve Georgia, Lily ve Gede'ye sözlü onaylarını alenen verirler, ancak gizlice düğünü içeriden sabote etmek için bir "Truva atı" stratejisi planlarlar. Planları, çiftin evlilik yüzüklerini çalmayı içerir ve çift bunları hemen değiştirir. Gede, David ve Georgia'dan hemen şüphelenir, ancak şüphelerini Lily'den gizler.

Bu planı uygularken David ve Georgia birbirleriyle aralarını düzeltmeye başlarlar. Ayrıca Gede ve geniş ailesini tanırlar ve Lily'ye gerçekten değer verdiğini görürler. Paul gelir ve Georgia'yı bir dizi evlilik teklifiyle şaşırtır, ilki Tanah Lot tapınağındaki bir yılan ısırığıyla kesilir ve ikincisi kazara bir kafa darbesiyle engellenir.

Lily çalınan yüzükleri bulduğunda, anne ve babasının düğüne katılmasını ya da eve gitmesini ister. Ayrıca, David ve Georgia'nın yüzükleri çalmasına dair sakladığı şüpheleri itiraf eden Gede ile yüzleşir. David ve Georgia, Lily'nin kararını desteklemezlerse sonsuza dek kaybedeceklerini anlarlar ve bu yüzden desteklerini sunarlar.

CENNETE BİLET FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

George Clooney David Cotton rolünde

Julia Roberts Georgia Cotton rolünde

Kaitlyn Dever, Lily Cotton rolünde

Maxime Bouttier Gede May rolünde

Billie Lourd Wren Butler rolünde

Lucas Bravo Paul rolünde

Agung Pindha Wayan May rolünde

Ifa Barry Suli May rolünde

Cintya Dharmayanti Losi May rolünde

CENNETE BİLET FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Cennete Bilet filminin yapım yılı 2022'dir, ABD yapımıdır.