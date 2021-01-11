Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası tarifi! Cennet çorbası malzemeleri ,yapılışı!
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Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası tarifi! Cennet çorbası malzemeleri ,yapılışı!

11.01.2021 08:54 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:59
Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası tarifi! Cennet çorbası malzemeleri ,yapılışı!

Soğuk havalarda sıcacık, lezzetli çorba tarifi arayanlar için Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası tarifi! Cennet çorbası malzemeleri!

Kolay yapılışı kadar, sağlıklı çorba olan Cennet Çorbası nasıl yapılır? Cennet Çorbası tarifi! Cennet çorbası malzemeleri!

CENNET ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler;

3 yemek kaşığı mısır unu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet patates

1 adet soğan

5 su bardağı sıcak su

2 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

Toz biber

Sıvı yağ

Yapılışı;

Öncelikle uygun ebatlı bir tencere içerisine tereyağını alın ve eritin. Tereyağı erimeye başladığında üzerine mısır ununu ilave edin ve 2-3 dakika boyunca kavurun.

Soğan ve patatesleri iri bir şekilde doğrayın ve kavurduğunuz mısır unu karışımının içerisine ekleyerek 5 dakika daha kavurun.

Sebzeler kavrulduktan sonra sarımsak tozu, karabiber ve tuzu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Kavrulan sebzelerin üzerine önce sıcak suyu, ardından tavuk suyunu ekleyin ve ara sıra karıştırarak orta ateşte pişmeye bırakın.

Çorba piştiğinde, sebzelerin püre haline gelmesi için blenderdan geçirin. Ardından tekrar ocağa alın ve 2 dakika daha kaynatın.

Son olarak sıvıyağı, sos tavasına koyun ve içerisine toz biber ekleyerek kızdırın.

Çorbaları kaselere paylaştırdıktan sonra, toz biberli karışımı çorbanın üzerinde gezdirin. Şimdiden afiyet olsun.


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