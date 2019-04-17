Cenk Küpeli ile Aşk Yaşayan Demet Şener'den Hamilelik Açıklaması
Cenk Küpeli ile aşk yaşadıktan kısa bir süre sonra doğum kliniğinde görüntülenen Demet Şener, hamilelik iddialarıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Eski basketbolcu Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başlayan Demet Şener, sevgilisiyle birlikte özel bir hastanenin doğum kliniğinde görüntülendi.
Doğum kliniğinde görüntülendiği için hamile olduğu iddia edilen Demet Şener, konu hakkında açıklama yaparak haberleri yalanladı.
"İDDİALAR ASILSIZDIR"
Ünlü manken hakkında çıkan iddialar için Uçankuş'a şu açıklamayı yaptı:"Orada bulunmamın çıkan haberlerle alakası yok. Başka bir şey için oradaydım. Hamile olduğum yönünde çıkan dedikodular tamamen asılsızdır"
ÇEKİŞMELİ OLARAK BOŞANDILAR
Demet Şener, İbrahim Kutluay ile olan evliliğini ihanet iddialarıyla bitirme kararı almış ve çiftin çekişmeli boşanma süreci 2 buçuk sene sürmüştü. Şener, boşanmanın ardından eski basketbolcu iş insanı Cenk Küpeli ile aşk yaşamaya başladı.
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yaşlı karı kim seni umursuyki acaba hala demet akalını kıskanıyosun aklın ondaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kim kimeCevap Yaz Yayından Kaldır
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soğan 10 tl olduCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Guzel degil ya, tamamen estetik !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hayat sizin tabiiki,dilediginiz gibi yasamak hakkiniz.Ancak Cenk Kardeşimize hic yakismadi.Nobetci koca gibi,hemen Demet in uzerine atlamasi cok cirkin oldu.İbrahim le takim arkadasiydin ya...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır