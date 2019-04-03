Cenk Eren ve Işın Karaca Kazanamadığı İçin Yaptırdığı Parkı Yıktıran Muhtar'a Tepki Gösterdi
Şarkıcı Cenk Eren, ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki gösterdi. Eren, parkın oyuncaklarını bizzat kendisi satın alarak gönderecek.
Başarılı şarkılarıyla adından söz ettiren Işın Karaca ve Cenk Eren, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar Mehmet Akyol'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yenidoğanlar köyünün 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol'un seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını sökmesine tepki yağıyor.
KAZANAMAYINCA YAPTIRDIĞI PARKI YIKTIRDI
Parkı yıkmakla kalmayan, muhtarlık binasındaki elektrik sayacı ile bazı eşyalar ve odun kömürünü de alan Akyol'a bir tepki de ünlü isim Cenk Eren'den geldi.
"OYUNCAKLARI BEN GÖNDERECEĞİM"
Cenk Eren, yeni seçilen muhtara Twitter'dan çağrıda bulundu. "Bana ulaşın, çocuk parkı oyuncaklarını ben göndereceğim" dedi.
IŞIN KARACA'DAN DESTEK GELDİ
Cenk Eren'e bir destek de Işın karca'dan geldi. Karaca, Eren'in paylaşımına "Yarısı bizden" diyerek destek verdi.
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istanbuldaki kaybı hazmedemeyen akp çamura yatmaya başladı bunun hesabını 2023te sizi sandığa gömerek sorarızCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal be size. . Allah razı olsun duyarlılığınızdan ötürü. . . İşte halka malolmuş sanatçıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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helal olsun değerli siz değerli sanatçılarımıza. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bu sanatçı, şarkıcı takımına dil bilgisi dersi vermek lazım, konuşur gibi yazılmaz Türkçe..katletmeyelim lütfen.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte türliyede öyle bir kirli ve kin dolu siyaset anlayışı varki sormayın gitsin.kazanamadıgı için çocuk parkını yıktıran cehalet avrupa birligine girmeye çalışıyor.buna kimler gülmezCevap Yaz 1 Yayından Kaldır