Cengiz Semercioğlu, Hande Erçel Hakkında Ağır Eleştirilerde Bulundu

Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz günlerde yeni dizisi kendisinden deneme çekimi istenince kriz çıkarttığı haberleriyle gündeme gelmişti. Cengiz Semercioğlu, yaşandığı iddia edilen bu olayı köşesine taşıyarak Erçel'e sert çıktı.

"YOL YAKINKEN BU İŞİ BIRAK"

Cengiz Semercioğlu deneme çekimine çağrıldığı için kriz çıkartan Hande Erçel ile olayı köşesine taşıyarak, ""Bu saatten sonra ne deneme çekimi" diye itiraz edince de kriz çıkmış. Bu saat? Hangi saat! Hande Erçel sahnelerde fırtınalar estirdi, ekranda dağları devirdi de bizim mi haberimiz yok. Kaldı ki böyle olsa bile 'audition' denen şeyi 40 yılın oyuncuları bile yapar. Hollywood'un anlı şanlı oyuncuları bile tıpış tıpış gidip audition verir. Bizde de 40 yıllık oyunculardan deneme çekimi istenir. Bu onun oyunculuğunu test etmek için yapılmaz, hikayeye, karaktere, rol arkadaşı olacak kişiye uyup uymayacağını görüntülü olarak karşısında görmek ister yönetmen. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunu hâlâ öğrenmeyip de bu lafı söylediysen yol yakınken bu işi bırak Hande Erçel... Daha 24 yaşında 'ben oldum' diyen bir oyuncu, 'olamaz' zaten." dedi.