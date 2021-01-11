Cengiz Özkan - 'Efkar' Türkü sözleri! Efkar şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Cengiz Özkan - 'Efkar' Türkü sözleri! Efkar şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

11.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:34
Cengiz Özkan - 'Efkar' Türkü sözleri! Efkar şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gönül Dağı dizisinin şarkısı Efkar'ın sözleri çok merak ediliyor. Peki Cengiz Özkan'ın Efkar şarkısının sözleri nelerdir? Efkar şarkısı hangi dizide çalıyor? Efkar Türküsünün tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Efkar Türküsü 9 Ocak tarihinde Youtube'a yüklendi. Yüklendikten sonra büyük bir beğeni topladı. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Peki Efkar Türküsünün sözleri nedir?

EFKAR TÜRKÜ SÖZLERİ

Bilirmisin hâlim nedir sultânım

Aklım yok başımda kalmışım yarım

Divâne gezerim bu benim kârım

Ben aşka âşığım canım cânânım

Gün geçtikçe artar ateşim nârım

Yandıkça yanarım tüter dumanım

Kârım efkârım zârım efkârım

Vârım efkârım ah yârim efkârım

Geleceksin diye gönlüm aralı

Hangi güzel gelse olmam oralı

Yüce sarp dağların nazlı maralı

Bir selâm göndersen gitmem yaralı

Umurumda değil dünyanın malı

Gönlümün sultânı sevdânın adı

Kârım efkârım zârım efkârım

Vârım efkârım yârim efkârım

EFKAR TÜRKÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER

Türkü 9 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 10 bin beğeni alan şarkının sözleri Cengiz Özkan'a aittir. Türkü hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Cengiz Özkan, Müzik: Engin Arslan

Düzenleme: Engin Arslan-Sunay Özgür

Elektro Gitar-Bas Gitar: Sunay Özgür

Keyboard: Sunay Özgür

Bağlama-Cüra: Engin Arslan

Bendir: Engin Arslan

Çello: Şenol Arkun

Kayıt: Berk Falay

Miks-Mastering: Mayki Murat Başaran

Stüdyo: Kalan

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