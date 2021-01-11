Cengiz Özkan - 'Efkar' Türkü sözleri! Efkar şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gönül Dağı dizisinin şarkısı Efkar'ın sözleri çok merak ediliyor. Peki Cengiz Özkan'ın Efkar şarkısının sözleri nelerdir? Efkar şarkısı hangi dizide çalıyor? Efkar Türküsünün tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Efkar Türküsü 9 Ocak tarihinde Youtube'a yüklendi. Yüklendikten sonra büyük bir beğeni topladı. Şarkı kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Peki Efkar Türküsünün sözleri nedir?
EFKAR TÜRKÜ SÖZLERİ
Bilirmisin hâlim nedir sultânım
Aklım yok başımda kalmışım yarım
Divâne gezerim bu benim kârım
Ben aşka âşığım canım cânânım
Gün geçtikçe artar ateşim nârım
Yandıkça yanarım tüter dumanım
Kârım efkârım zârım efkârım
Vârım efkârım ah yârim efkârım
Geleceksin diye gönlüm aralı
Hangi güzel gelse olmam oralı
Yüce sarp dağların nazlı maralı
Bir selâm göndersen gitmem yaralı
Umurumda değil dünyanın malı
Gönlümün sultânı sevdânın adı
Kârım efkârım zârım efkârım
Vârım efkârım yârim efkârım
EFKAR TÜRKÜSÜ HAKKINDA BİLGİLER
Türkü 9 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa süre içerisinde 200 bin izlenme ve 10 bin beğeni alan şarkının sözleri Cengiz Özkan'a aittir. Türkü hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Cengiz Özkan, Müzik: Engin Arslan
Düzenleme: Engin Arslan-Sunay Özgür
Elektro Gitar-Bas Gitar: Sunay Özgür
Keyboard: Sunay Özgür
Bağlama-Cüra: Engin Arslan
Bendir: Engin Arslan
Çello: Şenol Arkun
Kayıt: Berk Falay
Miks-Mastering: Mayki Murat Başaran
Stüdyo: Kalan