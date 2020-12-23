Cengiz Kuzu kimdir? Prof. Dr. Cengiz Kuzu kaç yaşında, nereli?

Akademisyen Cengiz Kuzu, gündeme gelen isimlerden biri oldu. Peki, Cengiz Kuzu kimdir? Prof. Dr. Cengiz Kuzu kaç yaşında, nereli? Cengiz Kuzu hangi üniversitede, görevi ne?

Son dakika gelişmeleri sonrası gündeme gelen Cengiz Kuzu hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

CENGİZ KUZU KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi bölümünde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Cengiz Kuzu 1958 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu aslen Giresunludur. 1992-95 yılları arasında Berlin Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Kuzu, 2009'dan beri İTÜ'de çalışmalarını sürdürüyor.