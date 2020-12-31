Cengiz Kurtoğlu - Ağlamak Yok Yüreğim şarkı sözleri! Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının tüm sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir?
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Cengiz Kurtoğlu - Ağlamak Yok Yüreğim şarkı sözleri! Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının tüm sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir?

31.12.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:35
Cengiz Kurtoğlu - Ağlamak Yok Yüreğim şarkı sözleri! Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının tüm sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir?

Cengiz Kurtoğlu Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Ağlamak Yok Yüreğim şarkısını söyledi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cengiz Kurtoğlu'nun beğenilen şarkılarından birisi Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CENGİZ KURTOĞLU - AĞLAMAK YOK YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ

Bir anda bırakıp gitti

Ardına bakmadan terketti

Hain bir pusuda vurdu ikimizi

Yanlızlığımıza hapsetti

Bu gönül oyununu beceremedik seninle

Bizi yıktı mahvetti

Ağlamak yok yüreğim

Sızlamak yok yüreğim

Ne acılar yaşadık biz seninle

Haykırmak yok yüreğim

Yalvarmak yok yüreğim

Bu acıya da katlanırız seninle

Ağlamak yok yüreğim

Sızlamak yok yüreğim

Ne acılar yaşadık biz seninle

Haykırmak yok yüreğim

Yalvarmak yok yüreğim

Bu acıya da katlanırız seninle

Bir anda bırakıp gitti

Ardına bakmadan terketti

Hain bir pusuda vurdu ikimizi

Yanlızlığımıza hapsetti

Bu gönül oyununu beceremedik seninle

Bizi yaktı kahretti

Ağlamak yok yüreğim

Sızlamak yok yüreğim

Ne acılar yaşadık biz seninle

Haykırmak yok yüreğim

Yalvarmak yok yüreğim

Bu acıya da katlanırız seninle

Ağlamak yok yüreğim

Sızlamak yok yüreğim

Ne acılar yaşadık biz seninle

Haykırmak yok yüreğim

Yalvarmak yok yüreğim

Bu acıya da katlanırız seninle

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