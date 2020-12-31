Cengiz Kurtoğlu - Ağlamak Yok Yüreğim şarkı sözleri! Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının tüm sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir?
Cengiz Kurtoğlu Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Ağlamak Yok Yüreğim şarkısını söyledi. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının sözleri nelerdir? Cengiz Kurtoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Cengiz Kurtoğlu'nun beğenilen şarkılarından birisi Ağlamak Yok Yüreğim şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
CENGİZ KURTOĞLU - AĞLAMAK YOK YÜREĞİM ŞARKI SÖZLERİ
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terketti
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yanlızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yıktı mahvetti
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
Bir anda bırakıp gitti
Ardına bakmadan terketti
Hain bir pusuda vurdu ikimizi
Yanlızlığımıza hapsetti
Bu gönül oyununu beceremedik seninle
Bizi yaktı kahretti
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle
Ağlamak yok yüreğim
Sızlamak yok yüreğim
Ne acılar yaşadık biz seninle
Haykırmak yok yüreğim
Yalvarmak yok yüreğim
Bu acıya da katlanırız seninle