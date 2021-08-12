Cengiz İmren "Yılan"ı 9 milyonluk jette tanıttı
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Cengiz İmren "Yılan"ı 9 milyonluk jette tanıttı

Cengiz İmren 'Yılan'ı 9 milyonluk jette tanıttı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Cengiz İmren, Grand Müzik etiketiyle çıkardığı "Yılan" adını verdiği şarkısını tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Cengiz İmren, Grand Müzik etiketiyle çıkardığı "Yılan" adını verdiği şarkısını tanıtımını 9 milyon dolarlık özel jette yaparak Türkiye'de bir ilke imza attı. Uzun aradan sonra müzik piyasasına dönmeye hazırlanan şarkıcı, "Her ne kadar bu işlerden anlamasam da YouTube'da şarkımız 7 milyona ulaşmak üzere. Bana rakamları yükseltmek için teklifte bulundular, ancak ben her zaman doğallıktan, organik olmaktan yanayım" dedi. Türkiye'de ilk kez uçakta tanıtım yapıldığını söyleyen şarkıcı, "Danışmanım Selim Akar'a bu fikri için teşekkür ederim, kısmetse bir sonraki şarkımın tanıtımı da deniz altında yapacağım" diyerek herkesi güldürdü.

SAATİ 12 BİN DOLAR

Jeti havalandırarak yaptığı tanıtımın maliyetini soran gazetecilere yanıt veren İmren, "Saati 12 bin dolar" dedi. Kendisini lansmanda yalnız bırakmayan işadamı Ersin Oğuz'a da teşekkür eden İmren, "Sevgili dostum single çıktığında 50 bin adet satın aldı, ben de buradan bir söz vermek istiyorum. Dostumun satın aldığı 50 bin adet CD gelirini yangın bölgesinde zarar gören aileler için kullanacağım, inşallah yaraları birlikte saracağız" diye konuştu.

"O meçhul yılan kendisini biliyor"

İmren'in "Yılan" şarkısını kime yazdığı da merak konusu oldu. "Kime yazdığımı söylersem, o meçhul kişi havalanır" diyen İmren, "Meçhul diyelim şimdilik, belki bir gün açıklarım. Ancak şunu söyleyebilirim, bu şarkı içimizdeki tüm yılanlara gelsin" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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